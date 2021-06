Cultura: La primera guerra mundial reflectida a "14" de Jean Echenoz

Aquesta setmana a la secció de Cultura, Asun López, ens fa reflexionar sobre el que va suposar la I Guerra mundial a través del llibre "14" que ens explica com, en molts casos, els joves que anaven el front pensaven que el conflicte no passaria d'un parell de setmanes, quan en realitat no només es va perllongar molt més en el temps, durant anys, sinó que a més, va suposar que molts milers i milions d'aquests soldats mai tornessin, o ho fessin mutilats a les seves llars.

Jean Echenoz ens explica en poques pàgines però de forma molt intensa la cruesa de la guerra, la última a la que se li suposa un component romàntic, però al mateix temps, la primera en que tants països van perdre part perdent infinitats de vides i famílies trencades.

Ens ho explica al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.