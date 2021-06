Com detectar la mentira en el rostre d'una persona

Sabieu que podem detectar si algú està mentint a partir de les reaccions a la seva cara i dels seus gestos?

Ens ho explica José Luis Martín Ovejero, màster en anàlisis del comportament no verbal per la universitat Camilo José Cela i expert en retòrica per la Complutense.

Com ens diu en el seu llibre, el fet de conèixer els indicadors concrets de l'engany i la detecció de la mentira és fonamental a l'hora d'elevar els índex d'èxit en la detecció de la mentira.

Ens ho comenta al nits de ràdio amb David Cervelló