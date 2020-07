Al cinema, versió original subtitulada o amb doblatge?

emps pel debatre si les pel·lícules cal veure-les en versió original per no perdre ni un detall de les interpretacions i els accents dels actors i les actrius o si pel contrari és millor veure-les doblades per no haver d'estar pendent de llegir els subtítols i centrar-se en l'acció del film.

Així doncs el tema d'avui a "El món es divideix en dos" aixeca molta polèmica. Doncs el doblatge dona molts llocs de treball, ha ajudat molt a la normalització i té infinits avantatges, tot i que també hi ha qui defensa que és un dels motius pels que a Espanya hi ha un nivell tan baix d'anglès, idioma emprat en la majoria de films.

Dividim doncs el món en dos, aquesta setmana, entre els partidaris del doblatge a les pel·lícules o de la versió original amb subtítols amb Thais Buforn, Arantxa Juan i David Morales. "Nits de Ràdio"