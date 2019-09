Per aprendre llengua, tradicions, cultura i actualitat sobre Japó no trobareu millor programa a la radio. Comencem amb una meravellosa entrevista que hem fet a la Montserrat Crespín, doctora en Filosofia i experta en cultura nipona, sobre les darreres cimeres trilaterals entre Japó, Corea del Sud i la Xina, per tal de veure com, entre línies, es comença a preparar una aliança dels països de l’Asia Oriental. Continuem amb la tertúlia Izakaya, dedicada a descobrir els misteris de l’Origami i el Furoshiki. A més tindrem la sort de poder comptar amb dos súper-experts en la matèria que ens demostraran el seu art. Al Sabors de Japó comptarem amb Raul Carda, que ens explicarà totes les novetats que els productes japonesos han experimentat durant les vacances d’estiu. Per acabar entrevistarem al Jean-Jacques Fredj, creador de la marca de te ver fred Umai-cha. Amb ell descobriràs tots els beneficis que ens aporta aquesta recepta japonesa. Esteu llestos? Comencem! Hajimemashou!