Entrevistem a Antoni Torres, president de FEFAC, la federació d’associacions de farmàcies de Catalunya, per parlar sobre la vacunació a les farmàcies. Altres països europeus com el Regne Unit, Irlanda o França estan valorant fer-ho o ja ho estan fent. Als Estats Units hi ha més de 40.000 oficines de farmàcia que administren la vacuna.