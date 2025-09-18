Temps, Treball i Igualtat: lideratges en transformació

Al 3er programa de la 6a temporada, començarem parlant a la secció notícies sobre el rebuig del congrés a la proposta de reduir la jornada laboral amb Pep Garcia, president de la Unió Empresarial Intersectorial A continuació a la Tertúlia parlarem sobre les cooperatives de treball amb Guillem Perdrix, director de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Jaume Oller, soci de Tandem i Pepa Muñoz, directora de promoció i comunicació de Teb. El Dia Internacional de la Igualtat Salarial se celebra el 18 de setembre i en parlem amb Mentxu Gutiérrez, secretària de dones i polítiques LGTBI a CCOO a la secció Comunicació i Marketing. I, per acabar, a l’empresa en femení parlem amb Ingrid Buera, Directora de Marketing i Relacions Institucionals a Mercabarna i membre del Consell de la Dona de la Zona Franca.