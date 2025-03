Obrirem el programa amb Agustí Adell, Responsable de la Comissió d'Acollida, acompanyament i necessitats bàsiques de Càritas Catalunya, per analitzar l’impacte de la nova llei estatal contra el malbaratament alimentari en les persones més vulnerables. Parlarem sobre com aquesta normativa pot afectar els supermercats i les entitats socials i si realment ajudarà a reduir la pobresa alimentària. A la tertúlia, debatrem amb Pep Garcia, president de la Unió Empresarial Intersectorial i president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, i Joan Carles Salmerón, director de Terminus CET, sobre la situació del transport i les infraestructures a Catalunya. Analitzarem el traspàs de Rodalies a la Generalitat, els projectes de millora pendents i els reptes en mobilitat sostenible. En l’espai de Comunicació i Màrqueting, conversarem amb Alejandra Chacón, directora de recerca de Más Mujeres Creativas i directora d’Estratègia a Havas Media Network, sobre la presència femenina en la direcció creativa de les agències de publicitat. Comentarem les conclusions de l’últim informe de Más Mujeres Creativas i parlarem de les mesures necessàries per fomentar la igualtat en el sector. I, finalment, a l’Empresa en Femení, entrevistarem Maria Zabay, escriptora i periodista, per conèixer la seva trajectòria professional i la seva visió sobre el paper de la dona en el món empresarial.