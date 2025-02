Al 26è programa de la 5a temporada, avui començarem parlant a la secció Notícies amb Joel Medina, periodista del Diari de Tarragona, sobre les màfies d’okupació que ofereixen pisos a Tarragona per 300€ a través de TikTok. Analitzarem com actuen, quines zones són més afectades i què es pot fer per evitar aquestes estafes. A continuació, a la Tertúlia, parlarem amb Jordi Aguasca, director de la Unitat d’Innovació i Transformació Tecnològica d’ACCIÓ, i Maria Mora, directora d’Innovació de Foment del Treball i Gabriel Capilla, que és vicepresident de la Secció de Dret Administratiu ICAB sobre la situació actual de l’emprenedoria a Catalunya. Comentarem les dades del Global Entrepreneurship Monitor, els sectors amb més startups i els reptes administratius que han d’afrontar els emprenedors. Seguidament, a Comunicació i Màrqueting, conversarem amb Lluís Torra, president del Club de Màrqueting de Barcelona, sobre com l’elecció de Donald Trump està impactant la cultura corporativa de grans empreses com Accenture i Amazon. I, per acabar, a L’Empresa en Femení, parlarem amb Natalie Batlle, Socia fundadora de Juno House