Lideratges, La veu de la dona als negocis

Premis DonaTIC, fomentant la construcció de la societat digital amb criteris d’igualtat

Podcast complet del programa Lideratges amb Ariadna Belver. Al 9è programa de la 2a temporada, començarem amb l’espai d’actualitat on parlarem amb Stribor Kuric, Investigador social en el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fad // A continuació “Microscopi femení" amb Alícia Ávila, directora de l’oficina d’Educo a El Salvador. Seguirem amb la secció de Corresponsabilitat on Silvia Planella, Fundadora del projecte Enginy-era ens explicarà con distribueixen les tasques i responsabilitats familiars a casa seva// i per acabar, a la Secció Empresa en Femeni, parlarem amb Anna Benavent, Directora d’organització i Sistemes d’Informació de l’Hospital Universitari Parc Taulí.