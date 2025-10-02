LIDERATGES, L’economia en clau d’Igualtat

“Lideratges que deixen empremta: ciutat, mar, ODS i art”

Pòdcast complet del programa #Lideratges amb Ariadna Belver.

ondacero.es

Catalunya |

Al 5è programa de la 6a temporada, començarem parlant a la secció notícies sobre les conclusions de la fira The District amb Juan Velayos, president del The District. A continuació a la tertúlia parlem amb Natàlia Via-Dufresne, doble medallista olímpica i responsable de projectes esportius a la Fundació Barcelona Capital Nàutica i Laura Quinto, periodista i creadora del pòdcast dones al mar, sobre la situació actual de la dona a la nàutica. A la secció comunicació i màrqueting, en motiu de la celebració del desè aniversari dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, parlem amb Félix Capella, de Banc dels Aliments. I, per acabar, a l’empresa en femení parlem amb Beatriz de Vicente, CEO de JUNO HOUSE

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer