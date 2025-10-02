“Lideratges que deixen empremta: ciutat, mar, ODS i art”

Al 5è programa de la 6a temporada, començarem parlant a la secció notícies sobre les conclusions de la fira The District amb Juan Velayos, president del The District. A continuació a la tertúlia parlem amb Natàlia Via-Dufresne, doble medallista olímpica i responsable de projectes esportius a la Fundació Barcelona Capital Nàutica i Laura Quinto, periodista i creadora del pòdcast dones al mar, sobre la situació actual de la dona a la nàutica. A la secció comunicació i màrqueting, en motiu de la celebració del desè aniversari dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, parlem amb Félix Capella, de Banc dels Aliments. I, per acabar, a l’empresa en femení parlem amb Beatriz de Vicente, CEO de JUNO HOUSE