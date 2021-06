La veu de la dona als negocis

Lideratges, Dona i arqueologia, mites i situació actual

Podcast complert del programa Lideratges amb Ariadna Belver. Al 39è programa de la temporada, Avui començarem amb l’espai d’actualitat on parlarem amb Maria Àngels Planas, tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior, per parlar sobre el nou permís menstrual per a les treballadores. A la tertúlia parlarem sobre la dona a l’arqueologia i intentarem desmuntar algún mite amb Anna Maria Puig Griessenberger, Doctora en Arqueologia i professional arqueòloga autònoma, Carme Miró, Responsable del Pla Barcelona d’Arqueologia - ICUB i Nuria Esponellà, escriptora i autora de la novela “Ánima de Tramuntana”, Premi Prudencia Bertrana A la secció Corresponsabilitat parlarem amb Cristina Maragall, president de la Fundació Pascual Maragall , seguirem amb la noticia immobiliaria amb Oscar Gorges Gerent de la Cambra de la Propietat Immobiliaria que ens explicarà les 12 propostes d’acció en polítiques públiques d’habitatge i acabarem amb la secció Finances i Creixement Econòmic, amb Meritxell Compaño, Directora de Negocis i Autónoms de Banco Sabadell