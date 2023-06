Lideratges, Digitalització i ineficiències a l’Administració Pública

Al 42è programa de la 3a temporada començarem amb la secció d’actualitat amb Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Pro-pietat Urbana de Barcelona parlant sobre l’estudi que han fet desde la Cambra per de-terminar si Barcelona es un mercat d’habitatge tens. A la Tertúlia parlarem sobre el Manifest dels graduats socials amb Jaume Francesch, president del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya i Monsterrat Cer-queda, vicepresidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. A la secció corresponsabilitat parlarem amb Jaime Puig fundador de Inbound Recruiting Bootcamp i dels HR Lovers Afterwork i acabarem amb la secció mensual sobre Talent de la mà de The Talent Factory amb Laura Benítez, Directora de The Talent Factory i Ana Figue-ras, responsable de comunicació de Mesoestetic.