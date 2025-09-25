LIDERATGES, L’economia en clau d’Igualtat

Lideratges amb Propòsit: Del Fòrum Beijing +30 a la realitat

Pòdcast complet del programa #Lideratges amb Ariadna Belver.

Al 4rt programa de la 6a temporada, començarem parlant a la secció notícies sobre El Fòrum Beijing +30 amb Anna Mercadé, presidenta d’honor de l’ODEE i membre del Comitè Organitzador del Fòrum Beijing +30. A continuació a la sección Microscopi en masculi parlem amb Joan Ràfols, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, sobre la seva trajectòria professional, sobre temes d’actualitat i sobre igualtat. A la secció Laboral, de la mà del Col.legi de Graduats socials Barcelona, Girona i Lleida sobre el Centenari de la professió de Graduat Social amb la seva degana la Montserrat Cerqueda. I, per acabar, a l’empresa en femení parlem amb Susana Jiménez, fundadora de Aprofitalents

