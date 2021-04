A la secció Finances i Creixement econòmic entrevistem a la Sonia Mulero, Directora de Fundació Banc Sabadell que ens explicarà la seva trajectòria professional i ens parlarà sobre com treballen desde la Fundació Banc Sabadell el foment i acompanyament del talent.

A més, a més, ens explicarà els projectes més sigulars impulsats per la Fundació ara mateix, quin impacte que tenen aquests projectes i com ho evaluen. A més, ens explicarà com des de la Fundació fomenten el voluntariat corporatiu entre els empleats de Banc Sabadell, i quin impacte té en l’entitat. Parlarem sobre quin es el propòsit final de la Fundació Banc Sabadell, de quina manera estan tots aquests projectes alineats amb la construcció de la imatge de marca del Banc de Sabadell i els seus valors.