Dia Internacional de la Dona

Al 27è programa de la 5a temporada, començarem la secció de notícies amb Borja Cabezón, CEO d'Enisa, per parlar sobre el Mobile World Congress 2025 i el paper d'Enisa en el finançament de startups i pimes innovadores. Comentarem les principals tendències tecnològiques que s'hi presentaran i com poden impactar en l'ecosistema emprenedor. A continuació, a la MICROSCOPI EN FEMEN, parlarem amb Judith Viader, CEO de Frit Ravich, sobre el paper de la dona en el món empresarial. Analitzarem els reptes que afronten les dones en posicions de lideratge, la importància de la formació contínua i com la digitalització està transformant el sector. A més, debatrem sobre les iniciatives necessàries per fomentar la igualtat d’oportunitats dins de les empreses i impulsar un canvi real en l’àmbit corporatiu. Seguidament, a Comunicació i Màrqueting, conversarem amb Maria Cinta Pastor, experta en feminisme, sobre el paper de les comissions de gènere en els col·legis professionals. Parlarem de com aquestes iniciatives poden influir en les estructures laborals, fomentant la igualtat d’oportunitats i la implementació de polítiques més inclusives dins les empreses i institucions. I per acabar, a l'Empresa en Femení, tindrem l’oportunitat de parlar amb Louisa Raluy i Kerry Raluy, codirectores del Circ Raluy Legacy i membres de la ECA (European Circus Asociation)