El Lideratges de l’estiu

Corresponsabilitat i salut metal a l’entorn lanoral

Podcast complert del programa Lideratges de l’Estiu amb Ariadna Belver. Especial Estiu. Recull de les millors tertúlies de la temporada A la primera tertúlia parlarem Amb Anna Mercadé, Joana Amat i Mercè Martí sobre la importancia de la corresponsabilitat, què significa, d’on venim i cap a on anavem i com ha afectat el confinament al repartiment de tasques familiars, si ha estat equitatiu i si seguim pel bon camí o hem fem un pas enrera. A la segona tertúlia parlarem de salut metal i depressió a l’entorn laboral i com repercuteix a la dona i al seu entorn amb José Ramón Pagés, Coordinador Nacional de ANAED, David Hernández, Soci Director de DARISTOTELES i productor del documental “Saber que se puede” i Anna Mercadé, Directora del Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona i Presidenta de la Asociació 50a50.