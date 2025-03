Avui començarem parlant a la secció Notícies amb Àngel Hermosilla, secretari general del Col·legi d’Economistes de Catalunya, sobre la pujada del preu dels ous i els factors que l’han provocada, com la grip aviar als Estats Units i la crisi en el subministrament de cereals. A continuació, al Microscopi en Masculí, parlem amb Jordi Alberich, president del Think Tank de Foment, sobre la seva trajectòria professional, el seu paper al capdavant de Foment, els efectes de la guerra comercial als mercats financers i la situació econòmica i empresarial de Catalunya. Seguidament, a Comunicació i Màrqueting, parlem amb Sònia Pujol, membre de la comissió fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, sobre la declaració de la renda: qui està obligat a fer-la, els errors més freqüents i quan és recomanable buscar ajuda professional. I, per acabar, a L’empresa en Femení, parlem amb Carolina Kowarik, fotògrafa i experta en imatge per a marca personal, sobre la seva trajectòria professional, recomanacions per a dones que es plantegen el seu futur laboral i l’evolució del paper de la dona en les posicions directives de les empreses.