Assetjament laboral a Catalunya

Al 23è programa de la 5a temporada, comencem parlant, a la secció de notícies, amb Ana Freire, vicedegana d'Impacte Social i Innovació Acadèmica de la UPF-BSM, sobre l’estudi fet recentment per la universitat per determinar quin valor social es va generar durant el curs acadèmic 2022-2023. A continuació, a la tertúlia, conversem amb Nieves Rabassó, presidenta de la Comissió de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, i amb Juan Pañella, president de l'Asociación Profesional de Auditoría Socio Laboral y de Igualdad, sobre l’assetjament laboral. Tot seguit, a la secció de Comunicació i Màrqueting, parlem amb Jordi Gómez, Chief Operating Officer a Validated ID, sobre el Dia Internacional de l'Internet Segur. I, per acabar, a la secció L’empresa en femení, conversem amb Anna Ruiz.