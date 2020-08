Joan Jubany: “El camí serà llarg i dur però confiem que la justicia farà justícia”

La família de l’Helena havia demanat formalment la reobertura del cas després d’aportar noves proves. La causa va quedar arxivada el 2005, per tant, sense arribar a judici. És l’últim intent per aclarir què va passar quan falta només un any perquè prescrigui el crim.

L’Helena va morir el 2 de desembre del 2001, a Sabadell, quan tenia 27 anys. Va passar 2 dies desapareguda. Tot i que en principi es va apuntar a un suïdici, de seguida es va descartar aquesta hipòtesi. La policia va concloure que van llençar-la al buit des d’un terrat, drogada, completament nua i plena de cremades. Setmanes abans, l’Helena havia rebut dos anònims acompanyats de begudes adulterades amb el mateix somnífer trobat al cos de l’Helena, un cop feta l’autòpsia.

La investigació judicial d’aleshores està plena de misteris i contradiccions. Es va apuntar dos sospitosos principals de l’assassinat: El Santi Laiglesia i la seva parella, la Montse Careta, que vivia al l’edifici on es va trobar Jubany. Careta va entrar presó provisional com a possible autora de l’homicidi, però va suïcidar remarcant sempre que era innocent. Laiglesia, tot i que va ser investigat, va quedar lliure de responsabilitats sense passar per la presó. Tant Careta com Laiglesia havien coincidit amb l’Helana, a la Unió Esportiva Sabadell. Finalment, el jutge va arxivar la causa per falta de proves tot i l’oposició de la família. Ara, 20 anys després, s’ha reobert la investigació gràcies a les noves proves aportades.