LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

La Ciutat d'Estiu 24/08/2021

Podcast del programa complet de La Ciutat d'Estiu amb Jaume Mas. En el programa d'aquest dimarts parlem amb Professor agregat interí de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre sobre la caiguda del Toc de Queda per la resposta del TSJC a la petició de la Generalitat. Parlem de nutrició amb la Gina Estapé, que ens parlarà del 'Batch Cooking', és a dir cuinar un dia per tota la setmana. I ens donarà alguns trucs per fer-ho més sa i millor. Amb l’Aleix Graell ajuntam dos personatges en només 6 punts de separació. Avui passarem per Anglaterra. I amb en Xavi Casinos descobrirem un nou secret: aquesta vegada passa pel carrer Malcuinat, un secret al costat del Fossar de les Moreres. Parlem amb Alejandro Guillán, Baiuca, que actuara al cicle 'Secreto a voces by San Miguel' aquest dimecres. Presentant el seu projecte 'Embruxo'