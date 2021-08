LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

La Ciutat d'Estiu 20/08/2021

Podcast del programa complet de La Ciutat d'Estiu amb Jaume Mas. En el programa d'aquest divendres parlem amb el tinent d'alcalde i regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle sobre la caiguda del toc de queda a diverses ciutats catalanes com Barcelona. Parlem amb la Maria Gómez sobre la sèrie 'This is Us'. Una sèrie que es pot veure a Amazon Prime. Amb en Marc Solé ens tornem a endinsar en el món de les xarxes socials. Ens porta novetats i canals que no coneixiem. I en Lluís Soler ens porta com cada divendres les seves versions, i haurem d’endevinar quina d’elles és la original.