Palafrugell valora positivament la iniciativa de treure les tovalloles de les platges

Aquest cap de setmana s’han retirat les primeres tovalloles a les platges de Palafrugell per part de la policia local. L’objectiu és reduir les aglomeracions traient les tovalloles que portin més de mitja hora sense ningú a la sorra.

L’ajuntament de Palafrugell valora els primers dies de la mesura molt positivament. Segons l’alcalde, Josep Piferrer, a la zona hi ha moltes segones residències i per això es manté gran part de la gent, tot i això, recorda que hotels i campings no tenen la situació tan fàcil.