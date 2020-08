La Unió de Pagesos reclama més vigilància per evitar

L’ACTUALITAT A FONS

Aquest dimarts la unió de pagesos es va reunir amb representants dels Mossos d’Esquadra per fer arribar les preocupacions davant dels robatoris que estan patint. Els pagesos ja van alertar de la situació a principis d’agost però encara demanen més actuació per part de la policia per evitar aquests robatoris que es produeixen.