LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 30/07/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer quin és el menjar preferit de la gent i ens hem trobat alguna que altra sorpresa... Després d'això i de les noticies d'actualitat i esports hem fet un salt al passat per tractar que tal dia com avui entrava a Espanya la llei laboral que establiria les 40 hores setmanals de treball i els 30 dies de vacances anuals. Seguidament hem entrevistat a la Raquel Gil, Comissionada de Promoció de l'ocupació i Polítiques Contra la Precarietat Laboral de l'Ajuntament de Barcelona. Hem continuat amb una secció que farem cada divendres amb les nostres becaries perquè ens expliquin com ha anat la setmana a la ràdio. Seguidament hem parlat amb la Mònica Galán, experta en comunicació i comunicació no verbal, sobre com és el seu treball i com va ser treballar amb el Cuerpo Nacional de Policía per detectar mentires. A continuació hem tingut una súper tertúlia televisiva molt entretenida, i després hem parlat amb Matti Hemmi sobre el seu projecte “compartetusueño.org”. A posteriori, hem fet una secció molt musical amb la Ana, parlant de diversos covers boníssims. I hem acabat les entrevistes amb Beatriz Robles, tecnòloga d'aliments, i hem parlat sobre els talls de digestió. Seguidament hem tingut una secció de curiositats del cinema, després la nostra visita diària del filòsof de guàrdia, i finalment, la secció viral del dia.