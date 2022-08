LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 23/08/2022

Escolta el programa complet de La Brúixola d'Estiu amb Marco Chiazza. Avui hem obert el programa de la mà de Begoña Perdiguero, que ens ha portat més exemples d’start-ups que milloren la vida de les persones. Com cada dimarts, hem realitzat l’entrevista no política a un polític de casa nostra; en aquest cas, el convidat ha estat Salvador Illa, cap de l’oposició al Parlament de Catalunya amb el PSC. Abans de la publicitat, hem parlat amb Jordi Brufau, vicepresident d’Applus+ i director general d’Applus+ Laboratories, per comentar l’acord per fer de l’Aeroport de Lleida una plataforma de certificació de drons. En la recta final, Tomàs Güell ens ha mostrat la visió dels joves sobre l’emprenedoria; en Javier de Agustín, el nostre coach de referència, ens ha il·lustrat sobre la necessitat de creure en alguna cosa; i la Valentina Torres ha acomiadat el programa per recomanar-nos alguns dels millors plans per fer al final de les vacances.