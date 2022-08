LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 16/08/2022

Escolta el programa complet de La Brúixola d'Estiu amb Marco Chiazza. Avui, aprofitant que parlem sobre pors irracionals a la secció de ciència, ens hem preguntat: quina és la teva fòbia? En Marco Chiazza ha començat amb un breu sumari del més destacat i la Begoña Perdiguero ens ha portat nous casos d’start-ups que fan una contribució fonamental a la societat. A partir de les nou, Carles Costa ha protagonitzat l’entrevista en majúscules del programa, per conèixer la feina que va fer com a corresponsal a Londres i la tasca de presentador del TN Vespre de TV3 que exerceix en l’actualitat. En el tram final, l’Albert Postils i la Valentina Torres han citat algunes de les fòbies més estranyes que existeixen per la secció de ciència; Javier de Agustín, el nostre coach de referència, ha reflexionat sobre l’èxit de les empreses; i hem acomiadat el programa de la mà de David Montufo, que ens ha portat les últimes novetats del món de la televisió.