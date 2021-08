LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 13/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer quan ha sigut l'última vegada que s'han barallat amb algú. Després d'això i de les notícies d'actualitat i esports hem fet un salt al passat per parlar que tal dia com avui es conmemora el 60è aniversari de la construcció del mur de Berlín. Seguidament, i per acabar el programa d'avui hem comptat amb la secció de la Judith Tiral i hem parlat de com trobar viatges barats a internet.