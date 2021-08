LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 12/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer quina és la mentida més gran que els han explicat o han explicat. Després d'això i de les notícies d'actualitat i esports hem fet un salt al passat per parlar que tal dia com avui es compleixen 33 anys de l'estrena de “La Última Tentación de Cristo”. Seguidament hem fet la secció amb La Forte, y la tertúlia de Twitteros. A posteriori, hem tingut la secció del Nacho i la de l'Ana sobre programes de televisió. A continuació hem parlat amb Francisco Doblas Reyes, director del departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center i hem tractat el tema de l'escalfament global. També hem entrevistat a Eduardo Clavijo, CEO de Idoneo.com, un marketplace de renting de cotxes. Per acabar, com cada dia, hem comptat amb la consulta del nostre filòsof de guàrdia, i la secció del viral del dia.