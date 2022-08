LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 11/08/2022

Podeu escoltar el programa complet de La Brúixola d'Estiu amb Marco Chiazza. Avui, aprofitant que parlem de sexe al programa, ens hem preguntat: què penses sobre les relacions poliamoroses? Hem començat repassant l'actualitat informativa amb Ricard Jiménez, una breu anàlisi política amb Fernando Carrera i els esports amb José Agustín Gómez. Després de la publicitat, l’Anna Quirante ens ha portat algunes respostes del carrer a la pregunta del dia, Ferran Herrera ens ha fet memòria amb la seva secció d’efemèrides i hem entrevistat Elena Juncosa, directora de la fundació Mas Miró, per conèixer els projectes artístics que promou l’entitat. L’Anna Quirante i en Juan Torres s’han fusionat per portar-nos una secció híbrida que combina pel·lícules i música. A partir de les nou, ha vingut a l’estudi Paula Valls, la cantant nascuda a Manlleu que barreja diversos gèneres com el soul, el folk o el jazz. L’osonenca s’ha trobat per sorpresa David Callau, artista multidisciplinari especialitzat en pintura a qui també hem entrevistat per conèixer els seus últims projectes. I en el tram final, l’Abril Raluy ens ha explicat com gestionar el dol després d’una pèrdua i l’Eva Moreno ens ha descobert la pràctica swinger, de la que Barcelona és un dels epicentres del sud d’Europa.