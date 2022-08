LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 09/08/2022

Podeu escoltar el programa complet de La Brúixola d'Estiu amb Marco Chiazza. Avui hem volgut recordar la figura de l’actriu Olivia Newton-John i ens hem preguntat: què ha significat per tu l’estrella de Grease? Hem començat repassant l'actualitat informativa amb Ricard Jiménez, una breu anàlisi política amb Fernando Carrera i els esports amb José Agustín Gómez. Després de la publicitat, l'Anna Quirante ens ha portat algunes respostes del carrer a la pregunta del dia i hem entrevistat Sergi Querol, CEO de l’empresa Xipset IT & Cloud Solutions, per abordar la ciberseguretat. La Begoña Perdiguero ens ha seguit donant a conèixer el món de les start-ups amb projectes que fan front a reptes globals. A partir de les nou, ha estat el torn de l’entrevista no política al diputat Joan Mena, d’En Comú Podem, i hem comentat les últimes novetats sobre el món televisiu de la mà de David Montufo. En la recta final, l’Albert Postils ens ha introduït a la física quàntica amb el divulgador Toni Bertólez; hem escalat fins al cel per tractar el fenomen dels Perseids amb Antoni Guntín, responsable de l’Observatori Astronòmic de Castelltallat; i hem acomiadat el programa amb el nostre coach de referència, Javier de Agustín, que ha reflexionat sobre el curt termini.