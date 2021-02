Vilanova Park ha estat triat de nou com a millor càmping d’Europa

El premi ANWB ha estat lliurat a Vilanova Park en una gala virtual que ha recollit les votacions dels 4,5 milions de membres associats a el club holandès. Es tracta d’una votació diferent, atenent a la situació de pandèmia i en un context de restriccions i noves fórmules de prevenció per fer front del Covid. El càmping de Vilanova i la Geltrú també ha estat el més valorat entre els 21 milions d'associats del grup alemany ADAC, el que li ha fet valedor del premi Superplatz a un dels millors càmpings europeus de 2021. N’hem parlat amb el conseller delegat del parc de vacances Vilanova Park, Albert Casas, que també ens ha explicat les perspectives del sector del càmping per aquesta temporada marcada per les restriccions als viatges.