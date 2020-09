EL PROGRAMA DE VIATGES D´ONDA CERO CATALUNYA

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo. Avui hem explicat com serà la nova edició de ‘Benvinguts a pagès’ amb el director executiu de l’ACT, Patrik Torrent. El director de l’Agència Catalana de Turisme, David Font, ens ha explicat en què consisteix el Grand Tour, la megaruta natural per conèixer Catalunya. També us suggerim escapades al Solsonès, la Cerdanya i Tarragona.