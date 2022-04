EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 16/04/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui, amb un especial de Setmana Santa amb els millors moments del què portem de temporada. Coneixerem la periodista gastrònoma Inés Butrón, la història del vermut a la ciutat de Reus i què passa a un avió quan hi ha turbulències.