EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 12/02/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui a Gente Viajera Catalunya viatgem a Costa Rica perquè un dels seus parcs nacionals han entrat en el top-10 mundial, visitem una granja ecològica que fa activitats per a tota la família a La Garrotxa, recorrem Cuba amb l’escriptor Iván de la Nuez, que acaba de publicar el llibre ‘Cubantropía i entrevistem al regidor de Festes de Sitges per parlar del reton del seu carnestoltes, després de la sisena onada de la pandèmia.