EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 10/04/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo. Aquesta setmana analitzem l’impacte del retorn del confinament comarcal al sector del Turisme. Ho fem amb Manel Casals, Secretari General de la ConfeCat, la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya. Repassem les millors rutes per descobrir l’art urbà de Madrid i Barcelona, de la mà d’Hugo Smith, cofundador d’Estudio34 i creador d’una iniciativa per indexar aquestes creacions artístiques a l’aire lliure. A l’espai de ‘Grans viatgers’, connectem amb Colòmbia per escoltar la història de Daniel Restrepo, un veterinari que lluita per preservar els espais naturals de la selva.