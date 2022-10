EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 08/10/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya amb Carles Lamelo. Avui donant consells per als amants del submarinisme sobre les millors destinacions per fer immersions. Entrevistem al propietari de l’Hotel Claris de Barcelona i president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, que acaba de celebrar 30 anys de la seva inauguració. Fem una selecció de les millors rutes senderistes i us expliquem què us espera a Hongria per a aquesta tardor.