EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 04/09/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. En aquest primer programa de la temporada 2021-22 farem balanç de com ha anat la temporada turística amb la directora general de Turisme de Catalunya, Marta Domènech, Roger Pallarols del Gremi de Restauració de Barcelona i amb el director general de Port Aventura, David García. A més, us donarem tots els detalls de la tematització que està preparant el parc per a la celebració del Halloween 2021.