EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 7/5/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La hipercolesterolèmia familiar (HF) és una malaltia genètica freqüent que es manifesta des del naixement i es transmet al 50% de la descendència. Afecta unes 200.000 persones a Espanya, de les quals uns 30.000 són nens, que tenen fins a 20 vegades més risc de patir una malaltia cardiovascular prematura. La HF és un problema de salut pública molt poc reconegut i mal gestionat. La detecció precoç de la hipercolesterolèmia familiar (HF) és cost-eficaç i reduiria la càrrega de morbiditat cardiovascular prematura. Carles Aguilar entrevista el Dr. Pedro Mata, Metge Internista i President de la Fundació FHF. Una de les proves diagnòstiques més habituals per avaluar zones concretes de l’interior del cos humà és l’endoscòpia. A través d'aquest examen, l'especialista pot confirmar visualment l'estat real dels òrgans que cal vigilar i identificar-hi anomalies. Gràcies als avenços en el diagnòstic per endoscòpia, s'eviten moltes cirurgies menors, utilitzades fins a la seva aparició com a única manera de comprovar i confirmar l'estat real dels òrgans interns. Ho comentem amb el Dr. Josep Just, Digestòleg i Assessor Mèdic del programa. La depressió afecta més a les dones que als homes. Des de l'adolescència, té una prevalença major en el sexe femení que al masculí, amb una proporció de 2 a 1. Però… Per què? Les raons d’aquestes diferències entre els sexes poden ser, en part, per causes socioculturals. Segons subratlla l’Organització Mundial de la Salut en l’Estudi Multipaís sobre la Salut, aquestes tenen gran transcendència per explicar els condicionaments de gènere i els factors econòmics. Però obeeix també a factors biològics i psicosociològics. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, Assessor Mèdic de En Bones Mans. El Fòrum d'Atenció Primària exigeix solucions davant la crisi sense precedents que travessa el primer nivell assistencial Preocupa l'escassetat de recursos, la manca de temps per pacient i la burocratització a l'assistència. S'advoca per l'accés igualitari a tots els ciutadans. Es reivindica l'equitat en les condicions laborals i retributives per a tots els professionals de l'Atenció Primària. S'insisteix en el dret dels nens i nenes a rebre atenció mèdica pel professional més qualificat: el pediatre. Carles Aguilar parla amb Mª Ángeles Learte, Vocal Nacional de la SEPEAP. Canviar un estil de vida saludable és un procés que requereix temps, esforç i compromís. Les següents són etapes evolutives que se solen experimentar durant aquest procés. És important recordar que no totes les persones passaran per totes aquestes etapes, i algunes poden experimentar recaigudes. Cada persona té el seu propi ritme i procés per fer canvis al seu estil de vida, i és important tenir paciència i comprensió durant tot el procés. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. Barcelona es prepara per atendre millor el Pàrkinson i “trencar mites” de la malaltia. Un programa formarà 2.000 professionals per rebre els més de 4.000 delegats del congrés mundial que se celebrarà al juliol a la capital catalana. Barcelona es prepara per atendre millor el Pàrkinson i "trencar mites" de la malaltia. Un programa formarà 2.000 professionals per rebre els més de 4.000 delegats del congrés mundial que se celebrarà al juliol a la capital catalana. Carles Aguilar entrevista a Selma Peláez, Neurofisipoterapeuta de la Associació Catalana per al Pàrkinson i amb Laura Morer, Directora de la Associació.