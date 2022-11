EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 6/11/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La manca de personal per al sector sociosanitari, en un context de repte demogràfic, portarà el nostre país a ser el quart més envellit de la UE el 2050, amb el consegüent increment de persones grans i dependents necessitades de cures assistencials. Un àmbit que ja ocupa l’1,7% de la població activa d’Espanya. Segons projeccions de l'INE, el 2033 hi haurà prop de 12,3 milions de persones grans a Espanya, cosa que constituirà més del 25% de la població total. Per al 2050 hi haurà més de 16 milions de persones més grans de 64 anys, un terç de la població. Aquestes xifres destapen la necessitat creixent d'invertir en una gran varietat de perfils que encara seran més necessaris amb el percentatge creixent de la població. Però aquesta necessitat xoca amb una realitat de falta urgent de professionals. Segons una anàlisi presentada al Consell General d'Infermeria basant-se en dades de l'INE, Eurostat i l'OMS, actualment calen més de 95.000 sanitaris per arribar a la mitjana europea, que se situa en 827 sanitaris per cada 100.000 habitants, davant als 625 a Espanya. Segons el Cercle Empresarial d'Atenció a les Persones (CEAPs) hi ha un dèficit de 24.000 professionals de la infermeria i de 45.000 auxiliars per equiparar-se a ràtios europees. Carles Aguilar parla amb Andrea Varela, Directora de Formació, Selecció i Desenvolupament a DomusVi Les infeccions de transmissió sexual (ITS) són un problema important de salut pública, a causa de la seva alta incidència i les complicacions derivades de la manca de diagnòstic i tractaments precoços. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 2020 hi va haver 374 milions de noves ITS curables i, cada dia, més d'un milió de persones contrauen una ITS a tot el món. Pel que fa al nostre país, el 2019 es van detectar prop de 15.000 nous casos, un 1073% més que el 2012 2 . Amb l'objectiu d'aprofundir en la importància del cribratge i d'optimitzar l'abordatge de les ITS a Espanya des de diferents perspectives sociosanitàries, el Fòrum d'Experts en ITS (FEXITS), amb la col·laboració d'Hologic, ha elaborat el document “Optimització del cribratge i abordatge de les ITS a Espanya: recomanacions des d'una perspectiva multidisciplinària”. Carles Aguilar parla amb el Dr. Juan Carlos Galán, Cap de Virologia a l'Hospital Ramón i Cajal de Madrid. Sens dubte, quan arriba la tardor, els boletaires abunden arreu de Catalunya, i és que al nostre territori hi tenim ceps, rovellons, fredolics, camagrocs, rossinyols i moltes més varietats de bolets que fan de l'aventura de sortir-los a caçar sigui una de les activitats més populars per aquestes dates. Tenim boscos frondosos i muntanyes ben a prop de les nostres cases, i des de principis d'octubre fins per Nadal, molts caçadors de bolets inexperts s'hi endinsen per primera vegada i corren els risc de patir alguna mena d’intoxicació. És per això que volem donar consells per tal de ser un bon boletaire. Perquè l'aventura de caçar bolets sigui agradable i puguem gaudir de la tardor al màxim. El Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública ens ho explica. L'herpes zòster és una malaltia que es produeix per la reactivació del virus varicel·la zòster. És una malaltia molt prevalent, amb més incidència a partir dels 50 anys i en dones, augmentant de manera considerable amb l'edat (el 50% dels més grans de 65 anys tindran HZ en algun moment de la seva vida) i amb la presència de immunodepressió i certes condicions de risc. Té una baixa mortalitat, però les seves complicacions, sobretot la neuràlgia posttherpètica (NPH), poden ocasionar discapacitat i condicionar de manera molt important la qualitat de vida dels qui el pateixen. A més, constitueix una càrrega important per a la societat tant pels costos directes de l'atenció sanitària, com per la pèrdua de productivitat en les persones més joves i dels cuidadors en els pacients de més edat. S'espera un augment de la incidència a causa de l'envelliment de la població i el nombre creixent de persones amb comorbiditats i amb immunodepressió. Carles Aguilar entrevista al Dr. Xavi Martínez, Especialista en Medicina Preventiva de l'Hospital de la Vall d´Hebron de Barcelona. La Medicina Regenerativa inclou una sèrie de teràpies que busquen la regeneració dels teixits i òrgans. La Medicina Regenerativa és un camp ampli que inclou la investigació sobre l'autocuració, és a dir, en què el cos utilitza els seus sistemes propis, de vegades amb ajuda de materials biològics per recrear cèl·lules i reconstruir teixits i òrgans. A diferència de molts tractaments tradicionals, alguns d'alt cost, amb efectes secundaris, que no es dirigeixen a les causes sinó als símptomes, la teràpia cel·lular ha tingut respostes molt positives, especialment per al tractament de l'artrosi. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.