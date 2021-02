En Bones Mans 28/02/2021

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar".

L’IRB Barcelona, Institut d’Investigació Biomédica, estrena un ecògraf capdavanter gràcies al compromís de la Fundació FERO amb el #RepteMetàstasi. Es tracta d’una tecnologia única i exclusiva clau per a la recerca biomèdica que permetrà visualitzar de forma no invasiva tot tipus d’òrgans, la seva fisiologia i alteracions. Parlem amb la Goretti Mallorquí, Cap de Plataformes Científiques del IRB Barcelona.

Les persones amb síndrome de Down són genèticament susceptibles a la COVID-19. Un estudi realitzat per un equip científic del Centre de Regulació Genòmica (CRG) revela els factors genètics que poden exposar o protegir a les persones amb síndrome de Down de la infecció per SARS-CoV-2, així com el pronòstic de la COVID-19. Ens ho explica l’Ilario de Toma, Investigador Postdoctoral del Laboratori de Mara Dierssen.

La Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica, SEOM, alerta de llimbs diagnòstics dels futurs pacients amb malalties greus no covid, com el càncer, i de les seves conseqüències. Amb una taxa de diagnòstic menor, preocupa si els tumors arribaran en estadis més avançats, o si arribaran per tant cal destinar els recursos necessaris, tant humans com tècnics, tecnològics i diagnòstics, per evitar retards de nous casos de càncer i pèrdues d'oportunitat de curació en els pacients amb càncer. Carles Aguilar parla amb la Dra. Teresa Alonso, Secretària Científica de la SEOM.

Neix APFtech, la primera empresa espanyola capaç de mesurar el benestar de les persones amb intel·ligència artificial. La companyia ha creat una tecnologia capaç de monitoritzar les dades biomètriques de cada persona en temps real i analitzar les alteracions en el benestar de forma personalitzada mitjançant machine-learning i IA. La solució, aplicada en empreses i centres sanitaris, permet prendre decisions que generin un impacte positiu tant en les organitzacions i els seus emprats com en el personal sanitari i els seus pacients. Comentem la noticia amb Xavi Escales, Fundador de APFtech.

Tot seguit, en el nostre espai de participació, el Dr. Josep Just, respon a una consulta que demana informació sobre l’acne. Tot i que no és un problema que afecti la majoria de la població adulta, tenir acne complerts els 30 no és una situació excepcional. Ara bé, mentre en l'adolescència l'origen de l'acne no té "marxa enrere", es tracta d'una qüestió hormonal, en el cas dels adults. Això obliga als especialistes a buscar la causa concreta de cada cas. Especialment, en aquells que presenten una forma reincident de acne.

S’han publicat els resultats d'una nova investigació: "Solitud, Aïllament i Contacte Humà. Una Perspectiva Global a l'Era de COVID - 19, centrada en els efectes del distanciament social i les mesures d'aïllament en la salut de les persones. Un informe que mostra que el contacte humà i les demostracions d'afecte són importants per establir vincles i llaços socials, així com per al benestar psicològic. No obstant això, la manca de relacions més profundes pot derivar en problemes mentals com ansietat, depressió, trastorns d'adaptació, estrès crònic, insomni, i fins i tot en declivi cognitiu en etapes posteriors de la vida, de manera que el present és un moment important per començar a posar en marxa intervencions dirigides a aquelles persones en risc de sentir-se soles de forma habitual. Parlem amb la Gisela Gonzalez, responsable de Comunicació de Nivea.