EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 25/07/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Científics internacionals demanen accions fermes per frenar la desinformació sobre vacunes a Espanya. Per augmentar les taxes de vacunació cal millorar la confiança en les vacunes. Les campanyes de vacunació no arriben a col·lectius en risc d'exclusió social. Experts de 17 organitzacions internacionals han publicat un estudi en el qual demanen una estratègia coordinada de comunicació per incrementar la confiança en la vacunació de la COVID-19 a Espanya que inclogui els col·lectius en risc d'exclusió. a la publicació, liderada per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i liderada pel Dr. Jeffrey V. Lazarus, autor principal i investigador de ISGlobal han participat societats científiques, hospitals, universitats i organitzacions dedicades a la salut pública, la immunologia i la lluita contra la desinformació en salut. Carles Aguilar parla amb el Director de l’Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias, sobre les línies d’actuació de la legislatura en matèria de consum. La setmana passada l’Agència Catalana del Consum va presentar una nova campanya, amb el lema “A prop teu”, per tal de reforçar el seu paper com a principal organisme de defensa dels consumidors a Catalunya i, a més, va presentar, juntament amb el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, les línies mestres d’actuació de la legislatura en matèria de consum. Tot seguit parlem de la medicina regenerativa i de les possibilitats que ofereixen les seves diferents eines terapèutiques per tractar el dolor articular i potenciar la regeneració de cartílags, tendons i articulacions permetent recuperar la mobilitat i, en conseqüència, recuperar qualitat de vida. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Finalment en el temps d'Angelini Pharma Espanya, Carles Aguilar entrevista a Marta López, Psicòloga de l'Associació Catalana de Familiars i Malats d'Esquizofrènia .. Abordem aquesta temàtica des del punt de vista del pacient, i enfoquem el contingut en les patologies mentals greus que treballen des d’ACFAMES. Temes tan importants com la salut mental en temps de pandèmia i la perspectiva del Clínic. La dificultat d'accés als serveis de salut mental en temps de pandèmia. Estem tornant a la normalitat ?. L'efecte del confinament en la salut mental de les persones. El desconfinament i la tornada a la normalitat, ¿Com afrontar-los des de la perspectiva de la salut mental?. La pandèmia per a les persones amb trastorns mentals greus. ¿Com han afrontat i afronten aquesta situació? Ha empitjorat la seva patologia?