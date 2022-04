En Bones Mans 24/4/2022

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

El consum de substàncies tòxiques a l'adolescència baixa, però augmenta el risc d'abús de pantalles. Els darrers estudis estimen que ha augmentat l'abús d'Internet i les xarxes socials i ha disminuït el consum de drogues. Els experts adverteixen que la tendència es pot invertir davant de la relaxació de mesures restrictives per la pandèmia. Els pediatres d'Atenció Primària, claus per a la prevenció, la detecció i l'abordatge precoç dels riscos i les patologies relacionades amb la salut digital i evitar que el problema es converteixi en una conducta addictiva a Internet a mitjà termini. Ens ho explica la Dra. Maria Salmerón, Pediatre de la Unitat de Medicina de l'Adolescència de l'Hospital Ruber Internacional (Madrid)

Més de 600 metges internistes analitzen les darreres novetats científiques en diabetis, obesitat i nutrició. S'aborden temes de temes de rellevància científica com, entre d'altres, l'obesitat com a malaltia prevalent. El paper del metge internista, com a especialista amb visió global i integral del pacient, és clau en el maneig de les persones amb obesitat per aconseguir un adequat control de la mateixa i evitar complicacions associades a aquesta. Amb la Dra. Juana Carretero, Vicepresidenta Primera de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) i Experta en Obesitat parlem de totes les claus de novetats en el seu abordatge i què implica per a la resta d'òrgans i patologies. A més de no estigmatitzar socialment la persona que la pateix.

Les malalties reumàtiques tenen una alta prevalença. A Espanya, s'estima que 1 de cada 4 persones més grans de 20 anys pateix alguna patologia reumàtica, fet que suposa prop d'11 milions de persones afectades, segons l'estudi EPISER de la Societat Espanyola de Reumatologia. No obstant això, malgrat la seva alta prevalença i el seu gran impacte personal, familiar i social, aquestes malalties continuen sent desconegudes per a la població en general, per la qual cosa és important promoure campanyes per augmentar aquest coneixement, cosa que contribuirà a millorar-ne el diagnòstic precoç que, juntament amb un tractament adequat, resulta fonamental per millorar la funció dels pacients, així com la seva qualitat i anys de vida. Carles Aguilar parla amb la Dra. Delia Reina, Portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia i Cap de Servei de Reumatologia de l´Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (Barcelona)

Augmenta de manera preocupant el nombre d'infeccions de transmissió sexual, amb un increment mitjà anual del 26,3% els darrers anys, mentre que l'ús del preservatiu entre els joves s'ha reduït del 84% al 75%. Aquest descens en l'ús del condó és una de les causes de l'important increment de malalties de transmissió sexual que es creien pràcticament desaparegudes, com la gonorrea, la sífilis o la clamídia. Comentem aquest fet amb el Dr. Josep Just, assessor mèdic del programa.

La malaltia hepàtica crònica apareix quan el fetge ha patit danys durant llargs períodes de temps, cosa que dóna lloc a teixit cicatricial que limita la capacitat del fetge per funcionar i autorreparar-se. Aquesta afecció és la cinquena causa de mort a Europa i actualment la malaltia hepàtica crònica avançada només es pot tractar amb el trasplantament hepàtic. Entrevistem el Dr. Manuel Morales-Ruiz, membre de la Comissió de Valoració Bioquímica de la Malaltia Hepàtica de la Societat Espanyola de Medicina de Laboratori.