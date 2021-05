En Bones Mans 23/05/2021

La pandèmia provoca un augment de la freqüència i la intensitat del mal de cap en pacients amb migranya. Aquest empitjorament estaria relacionat amb l'ús de màscares, el confinament i l'ansietat generada per l'actual crisi sanitària. És important que els pacients siguin conscients que la migranya és una patologia molt discapacitant que requereix tractament i seguiment per part del neuròleg. Carles Aguilar parla amb la Dra. Patricia Pozo, Cap del Grup de Cefalea i Dolor Neurològic de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

En Àrea de Consum volem aprofitar la celebració del Dia Mundial d’Internet per parlar-ne amb la directora de l’Agència Catalana del Consum, ja que és un dels organismes de la Generalitat de Catalunya que està implicat en la sensibilització per fomentar comportaments més segurs a la xarxa. Carles Aguilar entrevista a la directora de l’Agència Catalana del Consum, Montserrat Ribera.

Ens trobem davant d'una situació global que està afectant bona part dels països industrialitzats, la situació és tal que molts experts no confien gaire en el futur d'Europa. Però per a la majoria de nosaltres el més important és que l'estabilitat de les petites economies es pot veure molt afectada. A priori, es podria pensar que en situacions extremes els llaços familiars i comunitaris s'estrenyen, com a forma d'intentar trobar la millor solució possible. Però quan la família està endeutada i els pares tenen múltiples preocupacions al cap, la crisi actual suposa un preu per als vincles entre pares i fills. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i Assessor Mèdic del programa

“Tu retina Importa” és un programa de suport a centres sanitaris de tot Espanya per minimitzar els efectes de la COVID-19 en el diagnòstic, tractament i seguiment de pacients amb malalties de retina. Es tracta d'una iniciativa promoguda per Novartis per donar suport als centres i als professionals sanitaris en l'abordatge de la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) i l’Edema Macular Diabètic (EMD). L'objectiu de TRI és minimitzar els possibles efectes negatius que la Covid-19 està causant en els pacients com retards en el diagnòstic i tractament o pèrdues d'adherència. Es pretén així millorar la qualitat assistencial i l'experiència del pacient, reduir temps d'espera i optimitzar processos. Ens ho explica el Dr. Carles Barnés, Cap del Servei d'Oftalmologia al Complex Hospitalari Moisès Broggi.

En el temps de Angelini Pharma Espanya parlem sobre l'epilèpsia, els seus mites i l'estigma a què s'enfronten els pacients, la farmacoresistencia i com combatre-la, què ha canviat en els últims anys i per què segueix sent important investigar i desenvolupar fàrmacs per a l'epilèpsia. També animem a les persones a què es sensibilitzin (pacients, cuidadors, qualsevol persona que conegui a algú amb epilèpsia ...) per entre tots donar visibilitat a aquesta malaltia per aconseguir que, com passa en altres malalties com EM, càncer, etc., que els personatges públics parlen obertament d'això. Carles Aguilar parla amb la Dra. Mar Carreño, Coordinadora de la Unitat d'Epilèpsia de l'Hospital Clínic de Barcelona