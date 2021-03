En Bones Mans 21/03/2021

Acaba d'anunciar-se l’autorització a Espanya de la primera opció de tractament oral per als pacients adults amb Esclerosi Múltiple Secundària Progressiva (EMSP) activa, eficaç en el retard de la progressió de la discapacitat i de la deterioració de la velocitat de processament cognitiu i la reducció de el nombre de brots. Finançada pel Sistema Nacional de Salut, la nova alternativa terapèutica es dispensarà únicament en farmàcia hospitalària amb indicació restringida a pacients adults amb EMSP activa definida per brots o característiques d'imatge típiques d'activitat inflamatòria. Parlem amb el Dr. Xavier Montalbán, Cap de Servei de Neurologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i Director del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya.

Fer exercici físic és bo per a la nostra salut, sempre que la seva pràctica sigui raonable. Però sembla que això no inclou la vigorèxia. Els experts en reproducció assistida assenyalen que la vigorèxia és una combinació d'exercicis excessius i dietes desequilibrades, amb una ingesta exagerada de proteïnes i substàncies anabolitzants per tal d'augmentar la massa muscular i reduir al màxim el greix corporal. I que això té un efecte negatiu en la fertilitat de les dones. El Dr. Jan Tesarik, Especialista en Medicina de la Reproducció ens ho explica.

Els tumors digestius provoquen al voltant de 30.000 morts a l'any a Espanya, però modificar o evitar els factors de risc, la detecció i el tractament d'hora redueixen la seva mortalitat. Per això s'ha posat en marxa una nova onada de la campanya "Cuidatex5", amb l'objectiu d'ampliar el coneixement i conscienciar els ciutadans sobre la importància dels 5 tipus de càncer en l'aparell digestiu: d'estómac o gàstric, de pàncrees , de fetge, de còlon i d'esòfag. A més de visibilitzar continguts específics per a cada tipus de càncer, en aquesta ocasió se centra en la prevenció de el càncer de còlon. Parlem amb la Dra. Mileidis Sanjuan, Responsable del Comitè d'Activitats Fundacionals de la Fundació Catalana de l'Aparell Digestiu, FEAD.

La medicina regenerativa utilitza elements biològics per regenerar teixits en lloc de reparar-los, estimulant al propi cos perquè sigui ell mateix el que es recuperi de les lesions. Aquestes diferents eines han obert noves expectatives en el tractament dels factors que causen l'artrosi. El Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre ens dona tots els detalls.

Els especialistes en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial parlen d'implants de càrrega immediata en implantologia quan col·loquen la pròtesi dental en el mateix moment en què s'instal·len els implants dentals. Els implants dentals són uns dispositius de titani que es col·loquen al maxil·lar i / o la mandíbula per substituir les arrels de les peces dentals perdudes. Aquests implants subjecten la pròtesi dental. El tractament amb implants dentals consta de dues parts. En primer lloc, el cirurgià maxil·lofacial · la, mitjançant una petita intervenció, la fixació de titani a l'interior de l'os. Després de la intervenció comença un procés biològic anomenat osteointegració, que es defineix com la unió directa estructural i funcional entre l'implant dental i l'os que l'envolta. En els primers anys de la implantologia moderna amb aquest concepte en ment, es va establir que l'espera entre la instal·lació dels implants i la pròtesi hauria de ser entre tres i sis mesos. Transcorregut aquest temps d'espera, es col·loca la corona sobre l'implant ja fix en l'os maxil·lar. Els protocols clàssics han patit modificacions en els últims anys, buscant escurçar els temps de osteointegració. Carles Aguilar entrevista a Dr. Javier González Lagunas, Cap de Servei de Cirurgia Maxil·lofacial de l'Hospital Quirónsalud de Barcelona i Director Mèdic de QMAX Dental.