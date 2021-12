EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 19/12/2021

Podcast complet del programa En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La jornada “Codi Medicament” organitzada per l’Hospital de Sant Pau i el Consorci de Salut i Social de Catalunya vol abordar els Problemes de Salut relacionats amb els Medicaments (PSMs), a través de la implantació d’un model que ja s’ha aplicat a Sant Pau. Els PSMs són un problema de salut pública de primer ordre en els països occidentals que estan directament o indirectament relacionats amb el 5-10% dels ingressos hospitalaris i el 30% de les consultes als Serveis d’Urgències. Els PSMs estan entre la 4a i la 6ena causa de mort intrahospitalària i en la seva majoria són evitables. Ens ho explica la Dra. Maria Antònia Mangues, Directora del Servei de farmàcia del Hospital de Sant Pau. Posem la veu d'alerta per advertir del consum elevat i inadequat dels fàrmacs denominats com a protectors d'estómac i combatre la falsa creença que la polimedicació requereix prendre’ls. Es tracta de sensibilitzar la població de la importància que té fer un bon ús dels inhibidors de bomba de protons (IBP) –popularment coneguts com a protectors d’estómac–, i informar dels riscos que suposa per a la salut un consum inadequat d’aquests medicaments. Parlem amb el Dr. Josep Just. Assessor Mèdic de En Bones Mans. Tot i que ja fa dies que ens trobem immersos en la campanya de compres de Nadal, avui volem aprofitar que l’Agència Catalana del Consum ha tornat a posar en marxa la campanya “Per Nadal, consum local”, per repassar consells bàsics de consum a l’hora de fer front a aquesta època de l’any en què, habitualment, el consumisme es desferma. Demanem consell per gaudir de les compres nadalenques amb responsabilitat i sense ensurts, i avui ho farem amb el subdirector de Disciplina de Mercat de l’Agència Catalana del Consum, el Sr. Albert Melià. Tot seguit parlem de la medicina regenerativa i de les possibilitats que ofereixen les seves diferents eines terapèutiques per tractar el dolor articular i potenciar la regeneració de cartílags, tendons i articulacions permetent recuperar la mobilitat i, en conseqüència, recuperar qualitat de vida. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. La MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica) és una malaltia respiratòria crònica prevenible i tractable, caracteritzada per una dificultat del pas de l'aire pels bronquis generalment causada per una exposició a partícules o gasos nocius. Aquest impediment per al pas natural de l'aire pels bronquis es va fent progressivament. Inclou afeccions a nivell pulmonar: la bronquitis crònica (els bronquis s'inflamen i s'omplen de moc) i l'emfisema (destrucció dels alvèols pulmonars). Tot això desencadena en una simptomatologia caracteritzada per tos crònica, que pot anar acompanyada o no d'expectoració, però la característica principal de la MPOC és la dispnea. La malaltia no és reversible però el diagnòstic precoç i la intervenció primerenca són crucials per retardar-ne la progressió i comptar amb una millor qualitat de vida. Encara que la MPOC està molt relacionada amb l'envelliment, és important no passar per alt la aparició dels seus símptomes, encara que pensem que som joves per patir MPOC. A AstraZeneca estan compromesos a donar a conèixer la patologia per tal d'actuar de primerenca per millorar el diagnòstic i el tractament d'aquests pacients. Carles Aguilar parla amb Ana Pérez, Directora Mèdica d'AstraZeneca España.