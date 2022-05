EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 1/5/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La prevenció i la detecció precoç del càncer de còlon poden assolir una supervivència en el 90% dels casos. A Espanya es diagnostiquen cada any al voltant de 43.581 nous casos de càncer de còlon, essent el càncer diagnosticat amb més freqüència al nostre país. L'edat, els antecedents familiars o les síndromes hereditaris especials són alguns els factors de risc. El càncer de còlon es pot curar en el 90% dels casos si es detecta precoçment. Els bons hàbits dietètics i un estil de vida saludables són crucials per a la seva prevenció. Parlem amb la Dra. Susana Jiménez, Portaveu de la Fundació Espanyola d'Aparell Digestiu (FEAD). Neix 'Ejes 3.0', una eina per prescriure exercicis individualitzats en espondiloartritis. El projecte #ReumaFIT de la Societat Espanyola de Reumatologia amplia el contingut amb un nou programa per fomentar la prescripció d'exercici. L'exercici físic ha demostrat ser un pilar fonamental en el tractament de les espondiloartritis (EspA), ja que millora els símptomes (dolor, fatiga, problemes de mobilitat a la columna, debilitat, etc.), contribueix a reduir l'activitat inflamatòria i fomenta la sensació de benestar. No obstant això, malgrat aquests avantatges, nombrosos estudis assenyalen que els pacients amb espondiloartritis axial i artritis psoriàsica són més sedentaris i menys actius que la població general. A més, quan es prescriu exercici a aquests pacients, el compliment sol ser baix. Inicialment és una mica més gran, però només entre el 22-50% continuen realitzant-ho més de 6 mesos. Carles Aguilar parla amb el Dr. Mariano Flórez, Rehabilitador del Hospital Universitari Fundació Alcorcón (Madrid) que ha participat al projecte Ejes 3.0. Ens retrobem amb els temes de salut i ho fem tot explicant-los els resultats més interessants de l’informe La Salut a Barcelona 2020 realitzat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Aquest informe ofereix dades rellevants sobre els ciutadans i barris on la pandèmia més ha afectat, quedant al descobert que un dels principals determinants són les desigualtats socials en la salut. L’informe també manifesta que la Covid-19 ha suposat un repte tant pels serveis sanitaris com serveis de salut pública que han hagut d'adaptar les seves funcions a les necessitats plantejades així com també pels propis ciutadans. De tot això parlem tot seguit amb la Marta Olabarría, Técnica del Servei de Sistemes d'Informació en Salut de l’ASPB. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més de 45 milions de persones pateixen un Trastorn Bipolar, una patología que es caracteritza per l'aparició de símptomes maníacs i depressius, i que pot multiplicar fins i tot per 15 el risc de suïcidi de la persona que ho pateix, essent fonamental una detecció primerenca de la patologia i el seu tractament adequat. A Espanya més d'un milió de persones pateixen el trastorn. Tot i això, un 84% de la població segueix apuntant a l'estigmatització com una de les principals barreres per tractar els trastorns de l'estat de l'ànim, entre els quals hi ha el Trastorn Bipolar. En aquest sentit Carles Aguilar entrevista el Dr. Francesco Panicali, metge especialista en Psiquiatria i membre de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i de la Societat Espanyola de Patologia Dual qui assenyala la importància de detectar aquesta patologia de forma precoç ja que els primers símptomes del Trastorn Bipolar apareixen entre els 15 i 25 anys i cal parar esment a l'aparició de símptomes afectius tant del pol depressiu, com del pol maníac, que es poden presentar separadament o de forma combinada. La detecció primerenca d'aquests trastorns és fonamental per poder oferir un tractament eficaç i evitar futures complicacions.