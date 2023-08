En Bones Mans 13/8/2023

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. L'esclerodèrmia o esclerosi sistèmica és una malaltia poc prevalent, de caràcter autoimmune, que afecta el teixit connectiu de l'organisme i produeix enduriment a la pell (augment de la producció de teixit connectiu); a més de poder provocar-ho també als vasos sanguinis i en alguns òrgans interns. Concretament, “l'afectació digestiva és la segona més freqüent després de la cutània en aquests pacients. Entre un 70 i 90% presentaran símptomes després de dos anys de la instauració del fenomen del Raynaud. A més, pot afectar qualsevol tram de l'aparell digestiu des de la boca fins a l'anus, sent els símptomes més freqüents: el meteorisme, dolor epigàstric, abdominal, nàusees, distensió abdominal, disfàgia, diarrees, restrenyiment, pèrdua de pes i incontinència fecal entre d'altres . Carles Aguilar entrevista el Dr. Ivan Castellví, Portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia i Reumatòleg de l'Hospital Universitari de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Metges internistes de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) criden l'atenció sobre la importància d'una nutrició adequada per mantenir un bon estat de salut, prevenir malalties i evitar complicacions de patologies cròniques en cas que ja es pateixin. En aquest sentit, criden especialment l'atenció sobre la importància que té el cribratge i la valoració nutricional en l'avaluació clínica dels pacients que ingressen a l'hospital per prevenir, garbellar i tractar la sarcopènia (disminució de la massa i força muscular) i la desnutrició, ja que un maneig nutricional adequat ajuda a millorar el pronòstic dels pacients i de les patologies tractades i a modificar el curs de les malalties. Així mateix, ofereixen consell a la població general per millorar els seus hàbits nutricionals i d'exercici per tal de preservar-ne la salut. Parlem amb la Dra. Juana Carretero, Presidenta de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI)

Parlem del nou concepte de l'home light, és a dir, de l'home sense factors de risc cardiovascular. Ens ho explica el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular.

Els divulgadors i organitzacions dirigides a desmuntar les pseudoteràpies es veuen enfrontats amb cada vegada més freqüència a demandes judicials, insults i fustigació en xarxes socials. Per advertir sobre les pràctiques que utilitzen els venedors de teràpies perilloses per a la salut, l'Institut Salud sin Bulos ha dut a terme el “Decàleg de tàctiques de les pseudoteràpies per fer callar els crítics”, document que ja està disponible en línia. Les demandes judicials són un dels recursos més utilitzats per les organitzacions que estan darrere de les pseudoteràpies. Parlem amb Ricardo Mariscal, Responsable de Relacions Institucionals de Salud sin Bulos.

A Espanya s'estima que un milió de persones pateixen migranya crònica i més de quatre milions migranya episódica, afectant en el 80% dels casos les dones. A nivell mundial, és la tercera malaltia més prevalent del món i el trastorn neurològic més discapacitant entre els 16-50 anys]. Així mateix, les dades evidencien que el 95% dels pacients triga de mitjana més de sis anys a rebre un diagnòstic i el 40% està sense diagnosticar. La migranya no és només un mal de cap, els pacients pateixen símptomes altament incapacitants que poden arribar a limitar-ne la funcionalitat i afectar greument la seva qualitat de vida, influint negativament en diferents àmbits a nivell personal, laboral, així com en els seus estudis, ja que en la majoria de casos, comença a edats joves. Carles Aguilar parla amb el Dr. Pablo Irimia, Coordinador del Grup d'Estudi de Cefalees de la Societat Espanyola de Neurologia i Consultor del Departament de Neurologia de la Clínica Universitat de Navarra.