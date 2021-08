EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 1/08/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". La microbiota és el conjunt de bacteris que colonitzen la pell, l'aparell digestiu, inclosa la boca, i l'aparell genital. Aquests bacteris colonitzen el nostre organisme des del ventre matern, però fonamentalment des del moment del naixement, especialment si aquest per via vaginal. La microbiota es va desenvolupant a mesura que avança la vida, de manera que la seva composició és diferent en la infància i adolescència que a la vida adulta. La microbiota està composta de 100 bilions de bacteris només en l'aparell digestiu. De fet, la microbiota ja és considerada per la ciència com un òrgan més del cos, tot i que en aquest cas adquirit. Ens ho explica el Dr. Josep just, Digestòleg i Assessor Mèdic d'En Bones Mans. Parlem de la situació actual en relació a aquesta cinquena onada del Covid 19, dels principals factors que expliquen l'augment dels contagis: la mobilitat i la interacció social. A més, les UCIS dels hospitals catalans es poden desbordar en deu dies, ja que, segons s'ha reconegut des de les autoritats sanitàries, s'ha reaccionat tard a la cinquena onada del Covid 19 i més de suavitzar massa aviat les mesures de desescalada. Les vacunes segueixen plantejant diferents dubtes entre la població i alguns ciutadans sembla que li han perdut la por a el contagi pel que és preocupant que un sector de la població segueix sortint i, de vegades, generi i fins i tot enfrontaments amb les forces de l'ordre quan intenten fer-los tornar a casa amb el toc de queda. Carles Aguilar parla amb el Dr. Joan Pau Horcajada, Cap de Servei de Malalties infeccioses de l'Hospital de la Mar de Barcelona i Coordinador General Covid 19 de l'Hospital de la Mar