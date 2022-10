EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CA TALUNYA

En Bones Mans 02/10/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. – El sagnat menstrual abundant (SMA) o menorràgia afecta un 27,2% de les dones europees segons l'article “Actualització sobre el sagnat menstrual abundant” publicat a la revista oficial Progressos d'Obstetrícia i Ginecologia de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia . A més, les dades refereixen que només un 54% acudeix al ginecòleg per aquest problema de salut 1 . En traslladar aquesta situació a Espanya, les dades són més deficients, ja que reflecteixen que menys de la meitat de les dones que pateix SMA acudeix a la consulta mèdica, normalitzant aquest problema com a fase més de l'evolució de la seva vida reproductiva. Tenint en compte aquestes dades, els experts incideixen que una regla que afecta la qualitat de vida de les dones ha de ser estudiada. El càncer de pulmó és la principal causa de mort per càncer al món. A Espanya, 23.000 persones moren a l'any a causa d'aquesta malaltia. El 50% dels casos de càncer de pulmó al nostre país es detecten quan la malaltia es troba en un estadi avançat. Les societats científiques i les associacions de pacients d'Espanya s'han unit en un esforç multicèntric i multisocietat sense precedents, amb l'objectiu d'implantar el projecte pilot CASSANDRA (Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment), que uneix prevenció primària (deshabituació tabàquica) i prevenció secundària (cribat mitjançant TC de baixa dosi de radiació), amb el objectiu de salvar la vida de milers despanyols. Fins a 4 complicacions de cada 10 que es produeixen als quiròfans podrien evitar-se a través de la implementació de diferents mesures. La taxa de complicacions quirúrgiques actual és d'un 11% a nivell local i els riscos més freqüents, segons la seva incidència, són infecciosos, hemorràgics, respiratoris, nefro-urològics i cardiovasculars. Els professionals sanitaris estan exposats també a riscos al quiròfan com l'aspiració de fum quirúrgic i els seus components potencialment tòxics. “Cap cirurgia no està exempta de perills. Com més nivell de complexitat del procediment, més gran és el risc per al pacient. A més, els antecedents del pacient influeixen en la possibilitat de presentar complicacions com aquells amb malaltia crònica mal controlada o adults grans, per la qual cosa l'estimació del risc ha de ser individualitzada. La majoria de les infeccions urinàries són causades per bacteris que ingressen a la uretra i després a la bufeta. La infecció es desenvolupa amb més freqüència a la bufeta, però es pot propagar als ronyons. La majoria de vegades, el cos es pot alliberar d'aquests bacteris. Tot i això, certes afeccions augmenten el risc de patir aquest tipus d'infeccions. Les dones tendeixen a contraure-les amb més freqüència pel fet que la seva uretra és més curta i és més a prop de l'anus que en els homes. A causa d'això, les dones tenen més probabilitat de contraure una infecció després de l'activitat sexual o en fer servir un diafragma per al control de la natalitat. La menopausa també augmenta el risc d'una infecció urinàries. Les infeccions de transmissió sexual estan considerades com una de les prioritats sanitàries a nivell mundial. Cada dia al món hi ha més d'un milió d'infeccions de transmissió sexual (ITS). Les ITS cursen freqüentment de manera asimptomàtica i, si no són tractades, poden ocasionar complicacions greus a llarg termini, destacant entre altres l'impacte en la salut sexual i reproductiva (infertilitat, complicacions de l'embaràs, transmissió maternofetal i infecció congènita), però també problemes neurològics, desordres immunitaris i càncer. El diagnòstic precoç d'aquestes malalties és un factor clau per frenar-ne l'expansió, en permetre no només la instauració del tractament adequat, sinó també fer un estudi de contactes i, amb això, prevenir nous contagis. Per això, el laboratori SYNLAB ofereix diferents alternatives i proves que permeten la detecció de les ITS tant en població simptomàtica com asimptomàtica. La coinfecció entre diferents ITS és una cosa que es dóna amb freqüència (per exemple, infecció simultània per gonococ i clamídia, o també amb sífilis o VIH). A més, algunes ITS com la gonorrea o la sífilis poden augmentar la probabilitat i el risc d'infectar-se pel VIH. Per això, en qualsevol persona que presenti alguna hauria de descartar-se la presència de les altres.