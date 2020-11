Xavi Casinos presenta el seu nou llibre a La Ciutat

A través de les pàgines del seu llibre, Xavi Casinos ens convida a fer un viatge als detalls més secrets de la ciutat, aquells que no surten a les guies però que amaguen una part de la història de Barcelona.

El nou llibre de Casinos és el tercer d’una col·lecció on el lector hi trobarà anècdotes, misteris i curiositats, des dels romans fins als anys noranta, com ara una església romànica al peu de Collserola, uns jugadors d’hoquei a la catedral, un sant Jordi amb un casc d’astronauta, un claustre medieval reconvertit en pista de bàsquet, un telègraf òptic a Montjuïc o l’Alhambra en un edifici de Sant Gervasi. Tot plegat, en un recorregut visual ple de sorpreses a través de tots els districtes de la ciutat.